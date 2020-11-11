《精靈寶可夢GO》手機遊戲在全球掀起熱潮，遊戲發行公司「Niantic」今年推出一日快閃活動「Pokémon GO CITY SPOTLIGHT」，於本月22日在日本京都、紐西蘭奧克蘭、韓國釜山及台南，推出限時抓寶活動。台南市政府觀旅局表示，遊戲將設定於市區6處，分別為孔廟文化商圈、藍晒圖文創園區、延平郡王祠、台南公園、台南運動公園（市立棒球場）、成大（成功校區），民眾可於當日前往與全球寶可夢迷共同抓寶。

「Niantic」表示，Pokémon GO CITY SPOTLIGHT一日快閃活動，將於11月22日早上10時至晚間6時登場，透過在遊戲方設定的6處特定範圍「孔廟文化商圈、藍晒圖文創園區、延平郡王祠、台南公園、台南運動公園（市立棒球場）、成大（成功校區）」內拍攝快照，就有機會獲得寶芬、星星沙子和幸運蛋，旋轉全台南的補給站，也有機會獲得特殊的禮物貼紙。

此外，4個城市之間還有AR Mapping小比賽，活動期間掃描補給站周遭環境次數最多的城市，還可贏得全球獨家奬勵：額外一個周末中，孵蛋所需的行走距離減為平常的1／4。此外，完成AR Mapping田野調查課題，更可獲得捕捉異色拉普拉斯機會的特別獎勵。

另外，本次活動也推出購票方案，只要於10日起至活動當日下午2時前，在Pokémon GO APP中的「參加活動」購買，票價4.99元美金或折換等額台幣（不含稅），即可享受在台南的各項專屬體驗，詳情可見遊戲APP公告。

台南市長黃偉哲說，2018年時，南市府就與遊戲方Niantic公司合作Pokémon GO Safari Zone活動時，並成功帶動台南觀光產業，吸引逾百萬玩家齊聚台南，帶來15億元觀光商機，因此歡迎大家11月22日揪團來一趟吃美食、賞景點的台南捕捉寶可夢之旅。

南市府觀旅局長郭貞慧也表示，22日當天上午11時及下午3時，將分別於藍晒圖文化園區、台南文化創意產業園區、奇美博物館、安平遊憩碼頭、南瀛綠都心、北門遊客中心、總爺藝文中心等7個地點，設置活動主視覺、維羅博士及三隊隊長的立牌讓大家拍照，並限量發送由遊戲方提供的皮卡丘造型紙帽共7000頂，送完為止，歡迎訓練家前往排隊索取。

郭貞慧也說，全台南也有10部公車車窗布置活動主視覺，歡迎大家拍照捕抓畫面。此外，活動當日，只要在台南旅遊臉書粉絲團上傳運用Go Snapshot在台南景點與寶可夢拍攝的AR照片，即有機會獲得關子嶺溫泉區的泡湯券等好禮。

(中時 )