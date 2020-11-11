台新金控舉行第三季法人說明會，該公司總經理林維俊分享各項金融服務創新的成果，獲國外內各界專業機構高度肯定，9月榮獲全球金融雜誌（Global Finance）頒發「台灣最佳消費金融數位銀行國家獎」，更於11月在素有金融界奧斯卡美譽的「菁業獎」中獲「最佳數位金融獎」特優獎項。

林維俊認為，台新金努力實踐卓越工作環境、促進員工敬業度提升等作為，連續三年榮獲亞洲人力資源雜誌（HR Asia Magazine）頒發「亞洲最佳企業雇主獎」肯定。台新銀行公益慈善基金會連續11年舉辦的「您的一票，決定愛的力量」網路公益票選活動，開放投票截至11月底止，邀請民眾踴躍上網投票，支持公益團體提案，幫助他們取得所需資源。

林維俊強調，台新金控的ESG各項表現居同業領先地位，入選多項ESG評比及指數，未來仍將以積極多元作為，回應各界對台新的永續期待，並將致力於善盡企業社會責任，為社會美好貢獻心力，持續推動善的循環，讓愛的力量不斷擴大。

(工商 )