台新金控舉行第三季法人說明會，該公司總經理林維俊表示，10月下旬以來，歐美新冠肺炎第二波疫情急劇升溫，台灣疫情雖控制得宜，但基於防疫，第三季法說仍以線上舉行，今年台新各項業務獲利動能持續穩健，已擺脫疫情不利干擾，淨利息收入及淨手續費收入穩定成長帶動，累計稅後淨利達118億元，每股盈餘0.96元。

林維俊指出，台新金控前三季淨利息收入年成長達11.6％表現不俗，財富管理手續費收入及台新證經紀手續費收入，較去年同期成長助力下，淨手續費收入成長4％。子公司台新銀行總放款餘額年成長達10.0％，總存款餘額11.4％成長，外幣放款在國內外需求帶動下年成長17.2％。信用卡有效卡數持續成長4.1％、近400萬張，特店家數也有5.7％成長，逾15萬家的特店家數穩居市場之冠，個人信貸業務也有亮眼表現，成長率達16.6％。

子公司台新證券的經紀業務市佔率連續三季創新高已達2.2％，整體淨手續費收入年成長達73.3％。林維俊說，資本結構與授信資產品質部份，台新金控與台新銀行第三季的資本適足率分別為119.4％及14.5％，資本結構持續穩健。台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.16％及839.0％，授信資產品質維持良好。

轉投資保德信人壽進度方面，林維俊主動說明，目前申請作業持續進行中，待有具體進展，將會公開做說明。台新金期待保德信人壽的加入，不但能完備台新的金控版圖，在金控綜效發揮下，將提供民眾更創新及多元化的金融商品與優質服務，會是未來主要獲利的第三具引擎。

面對純網銀試運的挑戰，台新銀行在數位金融服務表現持續亮眼，該行總經理尚瑞強表示，目前Richart數位銀行的開戶數已超過225萬戶，市占率持續穩居領先地位，8月首創發表上市的生活金融生態圈Richart Life，獲民眾喜愛，短短三個月就已突破百萬會員數，未來將陸續新增推出各項商戶優惠及創新服務功能，於各項生活場景中，實現串聯支付、點數、生活優惠及金融服務。

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