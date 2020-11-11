雙11檔期來臨，電商衝刺買氣，蝦皮購物指出，11月10日蝦皮直播跨夜節目中，由代言人胡瓜、小禎與24組藝人進行最強藝能大對抗強力助攻蝦皮購物站上在線人數，繼吸引逾35萬的總觀看人潮後，11月11日凌晨00:00一到，用戶馬上火速下單，1分鐘內40萬件商品火速成交、短短30分鐘即衝破平日業績，台灣及東南亞地區在1小時內共湧入2千萬用戶造訪。

蝦皮購物表示，在「蝦皮11.11最強購物節」四大超商0元免運券、蝦選榜殺破1.1折及蝦皮商城87折券的多重強勁優惠刺激下，用戶瘋狂搶購近期最夯的iPhone 12系列、AirPods等APPLE相關商品，短時間內累計近6千筆訂單。

同步帶動站內熱銷品類由「手機與周邊配件」暫居榜首，而「美妝保健」、「居家生活」相關商品緊追其後，其中口罩至今售出逾50萬片，相當於滿足單一縣市人口的單日需求。

此外，蝦皮購物也指出，除購買日常生活用品，口袋深的用戶也抓準時機揮霍，單筆訂單金額最高竟衝破20萬元，顯示網購的訂單金額已無上限。

(工商 )