藉由後天努力服務社會，展開嶄新人生的林芳薇、巴賜恩及林君蓉（下左起）與校長龔瑞璋（左二）及教師們合影。（林雅惠攝）

圓夢夢想號列車啟航！從小罹患罕見疾病的視覺傳達系林芳薇，以繪畫服務孩子；聽障原住民美少女巴賜恩藉由舞蹈回饋社會；原本內向被動的重度聽障同學林君蓉，下鄉部落與人互動，笑容多了、更自動自發幫助他人。校長龔瑞璋表示，林芳薇、巴賜恩及林君蓉藉由後天的努力服務社會，開展嶄新的人生。

正修科大獲教育補助深耕計畫1億7000多萬元，透過專業多元培訓，讓弱勢學子做中學培養第二專長，11日舉辦「圓夢巨人成果展─三個女孩的幸福行動列車」，展現弱勢生透過學習發揮所長，一圓服務社會夢想。

擅長熱舞的原住民美少女巴賜恩是一位愛笑陽光的女孩，生長在聽障家庭的她，父母及哥哥、姊姊都是先天聽障，她則是國小感染登革熱引發高燒中耳炎，造成聽障，愛舞蹈的她，不因聽障而消極，反而參加圓夢計畫想回饋社會，就讀幼保系的她，期望未來當舞蹈老師，帶領幼童學習跳舞。

幼保系的林君蓉從小被診斷出重度聽障，從台南啟聰學校畢業後，她以繁星成績第一名進入正修幼保系家庭社工組，她盼透過擔任圓夢大使，執行圓夢計畫、回饋社會；林芳薇從小罹患罕見疾病，喜愛繪畫的她，從繪畫中了解到生命價值，並透過圓夢計畫將美學傳遞服務更多孩子。

正修科大圓夢計畫透過圓夢服務舞台，讓弱勢學子翻轉限制、挑戰自我，善盡社會服務；林芳薇、巴賜恩及林君蓉異口同聲的說，即使她們有身體及聽覺方面的限制，仍非常願意將所學服務更多小朋友，看到小朋友快樂，心情也跟著開心起來了。

(中時 )