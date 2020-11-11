台新金(2887)今舉行3Q線上法說會，台新金總經理林維俊表示，今年因疫情關係，使數位金融的需求轉為強勁，台新銀richart數位帳戶已達225萬戶，持續為同業之冠。台新證今年的市占也持續創高，至9月底的市占達2.215%。至於投資保德信人壽，目前仍持續進行中，有新的進度會再向投資人報告。

自10月下旬以來，歐美地區新冠肺炎第二波疫情急劇升溫，而台灣則在政府與全體國民共同努力下疫情控制得宜。基於嚴謹防疫考量，台新金控2020年第三季法人說明會今(11)日仍舊以網路會議方式線上舉行，由該公司總經理林維俊、財務長賴昭吟、投資長簡展穎、台新銀行總經理尚瑞強、法人金融事業總處執行長林淑真，以及個人金融事業總處執行長周偉萱六人共同主持。會中公布今年前三季營運成果，林維俊表示台新金控各項業務獲利動能持續穩健，已擺脫疫情不利干擾影響，在淨利息收入及淨手續費收入穩定成長帶動下，累計稅後淨利達118億元，每股盈餘為0.96元，股東權益報酬率10.00%，每股淨值為12.97元。

林維俊指出，台新金控前三季淨利息收入年成長達11.6%，表現不俗，而在財富管理手續費收入及台新證經紀手續費收入較去年同期成長助力下，淨手續費收入成長4%。在子公司台新銀行的存、放款業務表現方面，總放款餘額年成長達10.0%，總存款餘額亦有11.4%成長，外幣放款在國內外需求帶動下年成長17.2%。而在信用卡相關業務方面，有效卡數持續成長4.1%，近400萬張，特店家數亦有5.7%成長，逾15萬家的特店家數穩居市場之冠。個人信貸業務亦有亮眼表現，成長率達16.6%。在子公司台新證券業務表現方面，經紀業務市占率連續三季創新高已達2.2%，整體淨手續費收入年成長達73.3%。在資本結構與授信資產品質方面，台新金控與台新銀行第三季之資本適足率分別為119.4%及14.5%，資本結構持續穩健；台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.16%及839.0%，授信資產品質維持良好。

至於轉投資保德信人壽的進度方面，林維俊也主動說明，目前申請作業持續進行中，待有具體進展，將會與大家分享。台新金控期待保德信人壽的加入，不但能完備台新的金控版圖，在金控綜效發揮下，將提供民眾更創新及多元化的金融商品與優質服務，會是未來主要獲利的第三具引擎。

(時報資訊)