德國最大能源集團E.ON集團周三公布今年前九個月的季度業績表現。由於新冠危機影響，1~9月獲利下滑10%，但補充指出復甦的速度高於預期。

E.ON集團表示，從現在的角度觀察，在E.ON的核心市場出現的部分封鎖，並不會對全年業績產生實質的衝擊。

前九個月經調整稅務和利息前獲利(EBIT)來到27億歐元(約32億美元)。

E.ON前九月營收較去年同期增加199億歐元或85%，為433億歐元。第三季集團營收年增73%，為128.1億歐元。

由於先前的疫情影響，E.ON集團已經在夏季下調全年展望。公司證實全年EBIT獲利將來到36億到38億歐元，經調整淨利來到15億至17億歐元。

E.ON集團先前收購了德國競爭同業Innogy的網絡和零售業務，致使集團營收增加。E.ON亦證實了中期的派息目標，預計2020~2022年每股派息金額將成長5%。

在集團層次，公司在第三季增加大約40萬個零售客戶。在英國市場方面，E.ON正在進行重整，在第三季失去約20萬個客戶。

(時報資訊)