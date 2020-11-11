半導體零耗件及設備廠商瑞耘(6532)第三季業績比第二季新高下滑，但仍優於去年同期；前三季營收及獲利創同期新高，營收為4.39億元，EPS為2.9元。

瑞耘下半年營收動能趨緩，第三季營收比第二季新高下滑，第三季營收約1.35億元，季減約18.7%。受惠於較佳的產品組合，毛利率上升至43.5%；營業淨利4085萬元；單季淨利3005萬元，單季每股淨利0.84元，優於去年同期的0.72元，惟低於第二季的1.13元。

瑞耘第三季營運仍優於去年同期，前三季營收及獲利創歷史同期新高，今股價於低檔拉出長紅棒，收盤漲停52.7元。

瑞耘前三季營收為4.39億元，年增31.71%；毛利率年增5.82個百分點至39.94%；營業淨利為1.25億元，歸屬於母公司累計淨利為9589萬元，年增率約57.5%；基本每股盈餘為2.9元。

瑞耘10月營收2648萬元，比9月營收下滑25.48%，也比去年同期減少37.87%。由於前三季營收大幅成長，瑞耘1~10月營收4.65億元，仍比去年同期增長23.82%，創歷年同期新高。今年營收及獲利均將去年成長，並有望挑戰創下歷史新高紀錄。

(時報資訊)