鴻海旗下工業電腦廠樺漢(6414)今日應邀召開法說會，2020年第三季本業營運持穩，但受業外侵蝕每股盈餘約1.4元拖累，使稅後淨利「雙降」降至2.75億元、每股盈餘（EPS）3.01元。累計前三季稅後淨利7.62億元、仍年增7.35％，每股盈餘8.35元。

樺漢第三季合併營收213.32億元，季增13.87％、年增2.42％，改寫歷史次高。雖然毛利率降至21.96％、為近1年半低點，但營益率4.66％，僅較第二季4.71％微降、優於去年同期4.2％，本業獲利維持穩健。

不過，受業外匯損增加、金融資產帳面價值減損、轉投資認列轉虧拖累，使樺漢第三季歸屬母公司稅後淨利2.75億元，季減8.1％、年減21.88％，每股盈餘3.01元，低於第二季3.62元及去年同期追溯調整後的3.88元。

累計樺漢第三季合併營收575.59億元、年增1.05％，創同期新高。毛利率24.07％、營益率4.3％，雙創近3年同期高點。雖然業外收益年減45％，歸屬母公司稅後淨利7.62億元、仍年增7.35％，每股盈餘8.35元，優於去年同期追溯調整後的7.95元。

樺漢財務長吳友梅指出，品牌及系統整合業務成長帶動第三季營收續揚，但品牌毛利率較低的硬體銷售比重提升，產品組合變化使整體毛利率出現較明顯下滑。所幸在研發費用有效優化及費用控管得宜下，使營益率下滑幅度受控，本業獲利維持穩健表現。

觀察三大事業群第三季概況，S&T/Kontron品牌業務營收102.52億元，季增16％、年增5.8％。毛利率22％，低於第二季25.1％及去年同期24％。不過，受惠人事成本下降、費用控管得宜，使營益率持穩4.7％，持平第二季、優於去年同期4.3％。

帆宣的系統整合業務受惠半導體業務持續成長，第三季營收66.38億元，季增14.7％、年增11.8％。毛利率12.8％，略低於第二季12.9％、優於去年同期12％。營益率5.1％，優於第二季5％及去年同期4.2％。

瑞祺電、沅聖等設計製造（ODM/JDM）業務第三季營收42.42億元，季增7.8％、但年減15.2％。毛利率21.4％，低於第二季23％、優於去年同期20.2％。惟營益率5.9％，低於第二季8％及去年同期7％，主因智慧居家的沅聖毛利率下降。

以地區觀察，第三季歐洲營收95.57億元，季增11.5％、年增16.5％。亞太營收53.21億元，季增10.5％、年增1.9％。中國大陸營收31.83億元，季增20.3％、但年減13.7％。美國營收30.71億元，季增21.5％、但年減12.8％。

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