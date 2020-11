運用AR(擴增實境)技術,開發出《Pokémon GO 》知名手遊的開發商Niantic今(11)日宣布《Pokémon GO 城市焦點》計畫。將於11月22日自亞太區四個城市啟動,將為當地居民帶來獨特的Pokémon GO體驗,期待能振興當地的旅遊業,激勵不愛遠行的訓練家《Pokémon GO 》(手遊玩家們)在自家鄉土悠遊。

首波《Pokémon GO 城市焦點》活動的地點共有四個城市,分別是台灣台南、日本京都、韓國釜山以及紐西蘭奧克蘭。

身為《Pokémon GO 城市焦點》的首波城市,台南市市長黃偉哲表示:「台南市很榮幸成為《Pokémon GO 城市焦點》新型態活動的首發城市之一。,市府在2018年與Niantic合作Pokémon GO Safari Zone活動,成功帶動台南觀光產業,吸引逾百萬國內外玩家齊聚台南,帶來15億台幣的觀光商機。今年有鑑於COVID-19對全球各城市觀光的影響嚴峻,Niantic提出這樣的一個新計畫,希望能協助帶動與振興各城市觀光的想法讓人感佩。歡迎各位訓練家在11月22日,不管是攜家帶眷還是好友揪團,透過城市焦點計畫再來認識台南,並享受台南鄉親的人情味、美食及美景。」

負責企業社會影響力的Niantic資深經理Yennie Solheim說到:「當我們思考可採取哪些方式刺激各地經濟復甦時,就發想了Niantic的城市焦點計劃,目的在鼓勵訓練家透過夥伴寶可夢重新發現他們的城市。我們與當地政府的觀光單位合作推廣此一計畫,鼓勵居民走出戶外呼吸新鮮空氣,鍛鍊身體並與社區重新建立聯繫,讓更多的訓練家都能體驗到Pokémon GO令人驚豔AR掃描功能。」

《Pokémon GO 城市焦點》遊戲規則如下:活動期間,訓練家將與他的夥伴寶可夢在免費的定時任務內一起參加尋寶活動,鼓勵他們探索城市。在此過程中,訓練家將通過調查獎勵和完成田野調查來發現令人興奮的寶可夢。同時,城市與城市間將有線上競賽,訓練家將為自己的城市貢獻積分,並可在線上排行榜追踪結果。

Niantic將世界視為一個超大的遊戲板,訓練家可以透過提交他們感興趣地方的AR掃描來為這個願景做出貢獻。《Pokémon GO 城市焦點》計劃的一部分,就是在鼓勵訓練家掃描其所在城市的寶可夢補給站,並通過田野調查獲得更多回報。訓練家可以通過線上排行榜追蹤城市在該地區的整體進度,直接與位於計劃中其他城市的訓練家競賽。隨著越來越多的訓練家在全球「勾勒」出各個城市, 將來Niantic要打造全新體驗時將會事半功倍。

訓練家也可以選擇購買活動門票來升級他們的城市焦點體驗,這個方式會提供特殊研究獎勵,幫助他們充分利用一天的時間(包括增強版的玩法和其他獎勵,以幫助夥伴寶可夢進級)。門票價格為4.99元美金或折換等額台幣(不含稅) ,但無法使用寶可幣購買入場券。

第一場城市聚光燈將於台灣時間2020年11月22日(星期天)10:00~18:00舉行。門票將於台灣時間11月11日上午8:00發售。開啟Pokémon GO應用程式,在「地圖檢視」中按下「主選單」按鈕,點選「活動」。也可以透過電腦到此處購買入場券。以先到先得的門票銷售方式,並於活動當天下午2:00結束。

希望在未來的幾個月,能增加參與城市的數量。有興趣加入《Pokémon GO 城市焦點》計劃的城市,可以線上申請加入。在被允許並且安全的情況下,Niantic鼓勵訓練家多在戶外散步和運動,並時時保持社交距離,遵守當地的健康和安全建議。

(科技)