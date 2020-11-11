美國總統大選結果出爐，民進黨中常會今進行「拜登時代台美關係發展初析」專案報告，會中有人提問，川普在各州總被提起訴訟，是否有可能由眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）代理總統，身兼黨主席的蔡英文立刻回答，「不要再賭了」，現場一陣靜默。

據轉述，對於國民黨質疑民進黨力挺川普押錯寶，蔡英文在民進黨中常會表示，完全是錯誤，她是第一個總統候選人進入到白宮，當時美國是民主黨執政，她當選執政後跟民主黨政府建立很好關係，後來川普執政後，我們也保持良好關係。

蔡英文特別強調，台灣在民主陣營跟美國有共同價值，台灣地位也是美國認為重要，這兩點不會因政黨輪替改變。

與會人士透露，民進黨祕書長林錫耀也提到，民進黨支持者因為川普當總統期間賣我方武器，大陸對我方打壓時，川普力挺台灣，因而會有情感反射，這段期間希望中常委回去跟支持者溝通，不論誰執政，台灣跟美國依舊會保持良好的往來。

(中時 )