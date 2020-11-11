將軍漁港直銷中心1樓美食區有許多隱藏版小吃，鄭凱鴻姊弟3人經營包子店、熱炒攤，用在地食材做成刈包、包子等，令人食指大動。（莊曜聰攝）

將軍媳婦陳淑卿是市區老牌冰店二代，她用傳承父親的好手藝，製作清涼飲品。（莊曜聰攝）

馬沙溝觀光休閒協會推出的蚵家莊行程，從採蚵到烤蚵體驗一條龍。（莊曜聰攝）

台61線西濱快速公路在全線通車後，因無需收費，有CP值高的幸福公路稱號，交通部推動食、宿、遊、購、行，打算在經過的10個縣市結合景點設置服務區或休息站，提高民眾使用率，台南市初步規畫在將軍漁港，南市府農業局也積極行銷，在地的馬沙溝觀光休閒協會推出包括「蚵家莊行程」等的多項農漁村體驗遊，希望帶動南市沿海觀光。

南市府下半年選在將軍漁港舉辦的「將軍吼」音樂節、「將軍火」高空煙火秀等活動，吸引許多人潮，將這個沿海小漁村擠得水洩不通，也讓人看到將軍漁港的美景及美食，目前將軍漁港直銷中心不只周末，連平日遊客也有增加趨勢。

農業局指出，將軍漁港魚貨拍賣場每天都有「現撈」的新鮮漁獲，民眾可直接到場「喊魚」，也能到對面的直銷中心攤位購買，品嚐道地的漁村小吃；直銷中心3樓的海中央小舖，由馬沙溝觀光休閒協會進駐，除了可選購在地伴手哩，還規畫套裝行程，「蚵家莊行程」體驗從採蚵、串蚵到烤蚵，「鐵馬遊3D」則可漫遊彩繪藝術村、李聖宮、扇形鹽田、馬沙溝濱海遊憩區等景點。

直銷中心2樓的九叔公餐廳則有選用在地魚獲的海鮮塔等宴席料理，1樓的美食小吃攤位也有許多隱藏版美食，56歲的陳淑卿是市區進來涼冰店的二代，她傳承父親手藝，除了紅茶、冬瓜茶，還有時令水果做的冰沙；來自南區的鄭凱鴻姊弟3人創業，用虱目魚、蝦子等海鮮做成刈包、包子，還有海鮮熱炒，相當美味。

(中時 )