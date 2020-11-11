近日臉書流傳及媒體報導「豬隻四肢顫抖、情緒激動」影片，昨(11)日國民黨臉書也PO出該影片，指稱是食用萊劑飼料後之症狀，農委會動植物防疫檢疫局表示，該影片是美國動物組織用於探討該國豬隻屠宰流程，內容完全未提到豬隻使用瘦肉精等議題，為維護公共安寧，依據《社會秩序維護法》規定，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

防檢局表示，「豬隻四肢顫抖、情緒激動」影片涉及將原始影片自行搭配不實的文字與旁白，導向與豬隻使用瘦肉精有關，已涉及誤導社會大眾，並造成社會恐慌。依據《社會秩序維護法》第63條第1項第5款規定，散佈謠言足以影響公共之安寧者，可處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰。

防檢局強調，目前已蒐集有心人士在網路惡意散布假消息的證據，將移請警調單位偵辦，絕不容忍有心人士利用假消息造成社會恐慌與影響台灣養豬產業，提醒切勿以身試法！

(中時 )