江西姑娘黃騏曼10年前創辦紫莉月子經紀公司，首創多家月子餐供產婦選擇，打出名號，去年擴大成立「紫莉幸孕莊園」。(蔡依珍攝)

江西姑娘黃騏曼10年前創辦紫莉月子經紀公司，首創多家月子餐供產婦選擇，打出名號，去年擴大成立「紫莉幸孕莊園」。(蔡依珍攝)

瑤瑤、禾浩辰、KID、熊熊等人也到「紫莉幸孕莊園」體驗。(黃騏曼提供／蔡依珍桃園傳真)

蔡阿嘎體驗也叫到虛脫、痛到求饒。(黃騏曼提供／蔡依珍桃園傳真)

試婚不稀奇，試孕正夯！蘆竹區「紫莉幸孕莊園」主打「孕的體驗」，不但有分娩體驗以微電波讓準爸爸體驗生產的痛，還有電子娃娃讓新手爸媽熟悉嬰兒哭的原因，不但吸引夫妻報名，更讓不少情侶趨之若鶩，甚至有男友體驗完當場下跪求婚，每月平均有100組來嘗試。

江西姑娘黃騏曼10年前創辦紫莉月子經紀公司，首創多家月子餐供產婦選擇，打出名號，去年擴大成立「紫莉幸孕莊園」，不但有孕期負重和分娩陣痛體驗，了解懷孕媽媽不方便和辛苦之處，以及生產的痛，也有電子娃娃模擬嬰兒哭啼，讓新手爸媽練習安撫、餵奶和換尿布，更有小小育嬰師體驗營，提前教導「大寶」即將有弟妹誕生，給予心理建設和教導如何照顧等，讓孕婦產前不驚慌。

其中最夯的當屬分娩體驗，黃騏曼說，自然產的疼痛指數是醫界公認的7至10分劇烈疼痛等級，達到痛不欲生、無法分心做其它事的程度，但陪產的爸爸往往只有當下「感動」久了就忘，因此跟國外下訂模擬宮縮的機器，果真吸引許多媽媽幫「豬隊友」搶報名，曾有一名媽媽分享，丈夫非常「大男人主義」，體驗完後竟主動結紮，不想再讓她受苦，讓她始料未及也感動不已。

黃騏曼說，除了夫妻，有高達4成的比例是情侶來體驗，準備邁向人生下一個階段的年輕女孩，透過「試孕」了解另一半是不是好爸爸、好先生，也有男友主動報名「自虐」，向女友證明自己會努力成為「神隊友」並當場求婚，讓女方感動不已。

黃騏曼說，針對訂月子餐會員還有客製化服務，如抓周、滿月或周歲派對等，還有寶寶游泳、按摩教學等，莊園成立半年多來業績大增5成，透露在家鄉本是含著金湯匙出身的千金，甚至是該縣首富，18年前為愛來台卻得背負「大陸妹只為了錢」的汙名，挺過罵名和創業崎嶇獲得「新住民之光」美名，她感謝政府一路以鳳凰微型創業、青年創業等貸款幫助她免於倒閉，11日再獲補助，由市長鄭文燦親頒獎。

桃園市長鄭文燦表示，過去外界多半認為只有大企業才能談研發，但中小企業擁有更高的市場敏感度，且研發不會自我設限，能量更強，已多次向中央建議政府應挹注更多資源協助中小企業成長茁壯，桃園推動地方產業創新研發推動計畫邁入第9年，前8年投入2.67億、累計創造逾94億產值、1000項特色商品，共取得114件發明專利及209件新型設計專利，成果相當豐碩，強調只要提案具可行性，政府都會盡量支持。

經發局長郭裕信表示，地方型SBIR計畫總補助經費從101年開辦時3000萬元，提高至4000萬元，近年來申請技術補助件數均達百件，代表中小企業對於升級轉型的殷切需求。考量今年許多產業受到疫情衝擊，因此今年度SBIR計畫也特別針對因疫情發生營運困難的中小企業加分5％，共48家申請廠商提出相關證明，其中26家獲得補助。此外，市府也與台銀、台灣企銀、彰銀及合庫等4家金融機構合作，提供創業青年及中小企業低利率貸款，自103年辦理至今，平均核貸率超過5成，累積貸款金額超過3.3億元。

(中時 )