國民黨臉書粉專昨晚公布一段22秒影片，畫面中豬隻不斷顫抖、情緒躁動，指瘦肉精讓豬隻出現許多副作用，號召民眾22日上凱道抗議開放萊豬；但農委會防檢局稱該影片誤導並造成社會恐慌，已蒐集證據，將移請警調偵辦。國民黨政策會專員呂謦煒今引據證據反駁，並在臉書痛批，「政府別再誤導人民！屠宰場確實用了瘦肉精！」

呂謦煒表示，根據國民黨提供的影片出處，影片本身的主題確實是動物福利組織Animal Outlook在探討屠宰豬隻過程的不人道。但是，查證若只做到這裡，這是只知其一，不知其二，請看仔細一點。

他指出，影片敘述提及這家屠宰場是美國明尼蘇達州的「Quality Pork Processors」。中國大陸自2014年起禁止含有萊克多巴胺的美國豬肉進口，其中就包括出自這家「Quality Pork Processors」的豬肉。即使2015年開放了部分經認證沒含有萊克多巴胺的美國豬肉，卻也還是沒開放出自這家「Quality Pork Processors」的豬肉。也就是說，這家「Quality Pork Processors」始終堅持使用瘦肉精！

呂謦煒強調，因此，國民黨影片說這家屠宰場是「瘦肉精豬肉屠宰場」，毫無問題！而瘦肉精對豬隻存在副作用，則是美國FDA與農業部等單位都認證過的事實！

呂謦煒質疑，大陸能堅持不進口瘦肉精豬肉，台灣就得進？瘦肉精連豬都不該吃，難道人就能吃？這才是根本問題，也是民進黨閃躲至今，不對台灣人民交代的問題！不面對人民質疑，卻動輒以假新聞假消息帽子扣人，這就是傲慢的民進黨政府！

(中時 )