全球遊輪旅遊復甦漸露曙光，全球知名豪華遊輪品牌公主遊輪宣布2021年台灣市場布局，將由藍寶石公主號以基隆為母港回歸臺灣市場。公主遊輪行銷總監陳欣德表示，公主遊輪初步規劃明年4至8月營運國內跳島航線（金門、澎湖與馬祖，若屆時國際疫情減緩及旅遊禁令解除，將調整布局並增加國際日韓航線。）

國人如欲預購公主遊輪2021年海上假期，詳細資訊與規範可洽公主遊輪官網與合作旅行社：百威、鳳凰、雄獅、東南、世邦、易遊網、五福、行家、大興與喜鴻旅行社。

為帶給臺灣賓客全新升級的體驗，公主遊輪「藍寶石公主號」將採用全新「勛章假期」（MedallionClass）的遊輪。此遊輪提供免費的穿戴式裝置「海洋勛章」取代傳統的船卡，運用高科技物聯網創新技術，提供無接觸與個人化服務選項，讓遊輪旅遊安全更加分。其主要服務包含： 無接觸登船與離船、自動解鎖艙房、無接觸式交易、隨處隨選點單、勛章網路 海上最佳Wi-Fi、行動服務請求，以及智慧裝置娛樂內容。

至於「勛章假期」無接觸服務主要包含:

1.海洋預備：在家即可使用該應用程式填寫個人資料、旅行清單、喜好、帳戶資料與旅行健康申明書，享受簡便快速的登船手續，整個報到和登船手續會維持社交距離。

2.自動解鎖艙房（Keyless Stateroom Entry）：只需要靠近房門，即可自動解鎖進房，不僅方便也能減少觸碰公共物品的機會。

3.海洋點單：無論賓客身在哪裡，即使正在移動，都可以訂購遊輪所提供的餐食、飲料和商品也能送達手中，有效維持防疫規定。

4.活動預先規劃：使用航行時刻表安排個人專屬行程，查看即將發生的事件和娛樂活動，並可自我掌控在船上遊輪時光。 另外還可以查看設施人潮聚集的資訊，享受舒適完善的空間。

另外，公主遊輪將嚴格執行所制定的健康與安全防疫措施 。登船前須提交健康申明書，且可利用「勛章假期」科技服務達到無接觸登船；遊輪航行期間，不僅簡化了傳統的救生安全演習 (賓客可以在登船日當天在手機或客艙電視隨時觀看救生安全影片，啟航前於特定時間，前往緊急集合站地點，並讓船上工作人員檢查海洋勛章 )、控管活動時間和人數以維持社交距離，更加強船上已在執行的嚴謹清潔規範，和升級HVAC通風系統至MERV 13等級濾網，每5至6分鐘在公共區域和艙房通風換氣，並在重點區域加裝HEPA 過濾系統，如：醫療中心和獨立隔離艙房，增加新鮮空氣、強化空氣過濾；船員在登船前與遊輪上將經過嚴格的健康檢查與頻繁的測試。

陸地上，致力遵守造訪港口的衛生安全政策，消毒交通運輸工具，並可能減少岸上觀光報名人數。公主遊輪和公共衛生當局、醫療專家共同制定的健康安全防疫措施，會依據最新的科學資訊與疫情狀況，而調整最新規範。最後，有關航程細節，公主遊輪正準備向主管機關申請，將竭力配合主管機關政策與指導，打造安全的遊輪旅遊。

如欲預購，詳細資訊與規範請洽公主遊輪官網與合作旅行社（百威、鳳凰、雄獅、東南、世邦、易遊網、五福、行家、大興、喜鴻）。公主遊輪強調，公主遊輪必會尊重且遵守相關規範，確切航程資訊均依憑主管機關規定規劃，若屆時國際疫情減緩及旅遊禁令解除，期望能調整布局並增加國際日韓航線，臺灣母港國內航線免費升級為日韓航線。公主遊輪2021臺灣母港航次目前僅服務符合登船條件的臺灣地區居民。此外，鑒於目前新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，公主遊輪未來實際提供的產品可能與此描述的內容有所不同。

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