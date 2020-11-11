泰國流水蝦吃到飽去年一度走紅（翻攝自泰蝦PA粉絲團）

「吃到飽」一直是很多人的聚餐首選，不僅可以品嘗各種不同料理又能享用較昂貴或是較難吃到的食材，滿足民眾的各種需求。去年來自泰國流水蝦（又稱水道蝦）吃到飽一度走紅，利用長水道提供顧客自行夾取活體泰國蝦進行燒烤，可說在冷颼颼的冬季，提供一個品嘗鮮美海鮮，進補身體好機會！

但好景不常，今年受到疫情影響，全台灣流水蝦（水道蝦）陸續傳出熄燈號，去年台中全盛時期市區就有14家店，不過也因為數量太多分攤掉客源，如今僅剩2家店，雙北地區也陸續傳出倒店潮。相關業者表示：「冷凍蝦一台斤只要200多元，活體泰國蝦一台斤400元到500元不等，且因為泰國蝦大多從屏東直送，還有運送成本，加上養殖槽和淨水設備，大家都是硬撐。」

因此林口某流水蝦業者表示為脫穎而出，除了在食材多元提升外，只能想辦法做出市場差異化，因此與八里活體螃蟹業者合作，推出全台獨家「活體蟹吃到飽」服務。在這颱風旺季不惜成本，也要維持每日進貨量及螃蟹活體新鮮度，試圖在流水蝦市場中殺出一條血路，活動初登場即創下單日破兩百人進場佳績，可說是給業者一劑強心針。

流水蝦業者推出活體蟹吃到飽。（翻攝自泰蝦PA粉絲團）

(中時新聞網)