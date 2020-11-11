「重複經顱磁刺激」透過磁脈衝刺激大腦掌管情緒區域的神經元產生微電流，促進釋放血清素等神經傳導物質，活化原本功能低下的腦區域，達到抗憂鬱效果，若服用藥物但效果不佳的憂鬱症患者，可藉由顱磁刺激治療大幅改善。

桃園療養院近期新成立的腦醫學中心陸續引進各種智慧醫療器材，包括智慧睡眠檢測、雲端醫療數據庫、量性腦波儀等，其中重複經顱磁刺激儀器更是治療憂鬱症的新利器。

桃園療養院精神科醫師洪育遠表示，桃療引進的重複經顱磁刺激術儀器是2018年才經衛福部食品藥物管理署核准的最新醫療技術，桃療也是桃園市唯一引進此技術的醫療院所。重覆經顱磁刺激可促進釋放血清素等神經傳導物質，活化原本功能低下的腦區域，目前台灣核准的臨床適應症為藥物治療效果不佳的憂鬱症。

洪育遠說，對於藥物副作用不耐的病人也可以考慮此治療，但若患者有癲癇、酒癮、腦部有創傷病史、或有植入電子耳、心律節律器等金屬植入物的患者，則須經由醫師詳細評估是否適合接受治療。

桃園療養院急門診主任詹佳祥表示，對藥物治療方式反應不佳的患者來說，顱磁刺激治療提供了病患藥物以外的選擇，運用非侵入性、不需麻醉、不用住院的治療，達成最佳療效。

洪育遠指出，雖然目前重覆經顱磁刺激屬於自費項目，但對於過往健保治療經驗不佳的憂鬱症病人，不失為另一種選擇，同時，對於預備懷孕，無法繼續服用藥物的女性憂鬱症患者，除了心理治療之外，重覆經顱磁刺激也是另一種安全選擇。

(中時 )