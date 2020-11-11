日職巨人隊王牌投手菅野智之今年成績出色，有意季後挑戰大聯盟，被認為有不少大聯盟球團對他有興趣，其中大聯盟官網就特別撰文介紹他，認為他的成就媲美田中將大與前田健太。

年僅31歲的菅野智之目前以14勝暫居日職勝投王，自責分率也僅有2.04，生涯在巨人8年累計193場先發中拿下101勝49敗，生涯成績穩定且優異。大聯盟官網介紹他曾在2017、2018年獲得投手最高榮譽的澤村賞，「他在日本的成就媲美田中將大與前田健太要離開日本前，而32歲的前田是今年美聯賽揚獎的決選名單之一。」

大聯盟也提到過去巨人隊不許選手透過入札制度挑戰大聯盟，不過去年山口俊創下先例，再加上今年本就受到疫情影響，巨人球團也許會對高額轉隊費有興趣。

官網也提到，由於今年肺炎疫情大流行，美國經濟受到衝擊產生不確定性，這也讓日本球員可能會對挑戰大聯盟感到遲疑，認為至少要延遲1個賽季，畢竟明年7-8月還有東京奧運，明年日職的時程表會空出奧運的時間，但大聯盟不會。

此外也預測曾網羅過日職球星的紅襪、洋基、天使、遊騎兵對爭取菅野智之有優勢。

除了菅野智之，大聯盟官網也提到今年很有機會拿下澤村賞的中日龍強投大野雄大，提到這名32歲左投整季自責分率僅1.82，今年季後也將成為自由球員，另外點名火腿隊有原航平也有大聯盟實力。

(中時 )