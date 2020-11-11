輝瑞疫苗持續發燒，優異的企業第三季財報，以及美國大選接近尾聲，不確定性消退，鼓舞投資人風險信心，日經周三持續漲在29年高點。

周三日經225指數收漲444.01點或+1.78%，為25349.60點。東證一部指數上漲28.27點或+1.66%，為1729.07點。受惠於美國隔夜公債殖利率上揚，金融股、保險股、銀行股為表現最佳的部門。交易所除了三個部門，其餘皆上漲。

日經指數一度觸及25401的高點，從三月的疫情以來已經上漲55%，近日上漲主要為輝瑞疫苗的提振。

日股的飆漲讓許多人措手不及，因為日圓兌美元剛好處在近八個月的高位，顯示市場對出口考量逐漸減少。

日本政府近期一直敦促日企改善公司治理，隨著董事會開始同意給予投資人更多回報，讓公司業績開始好轉。

日經重量級個股豐田和本田股價分別持續處在數月的高位。由於中國市場的需求提振，兩家公司都翻倍了營業利益的財測。

周二大漲的全日空和日本航空，周二修正分別下跌1.13%和2.11%。

(時報資訊)