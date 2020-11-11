行政院環保署11日召開環評大會，針對台泥花蓮和平廠金昌石礦開發案的環境現況差異分析及對策檢討報告（以下簡稱環現差）進行審查，環評委員討論後決議修正通過。台泥指出，金昌石礦後續將依法於環保署正式公告後復工。

為促進產業與社會的對話溝通，爭取社會各界的信任與認同，台泥於6月初主動針對金昌石礦開發案提出進行環現差，礦區也同步停工。

台泥表示，在追求永續的路上，台泥始終與環保團體的目標一致。半年內，台泥積極面對審查委員的專業詢問與建議，完成補件說明，歷經環保署兩次專家小組審查會議及環評大會，11日獲得決議通過。

台泥表示，感謝環評委員、環保團體在審查過程中提出諸多專業且寶貴的意見，台泥會依據環評委員建議事項，善盡企業社會責任，致力讓台泥在花蓮和平的礦區作業成為世界上最環保的礦區之一。

台泥和平廠所在的和平工業區，是以和平水泥廠、和平電廠、和平生態工業港「三合一循環經濟」模式運行20年。

台泥指出，和平電廠因水泥廠的三合一循環經濟運作，得以除穩定供應電力外，電廠產生的飛灰、底灰等廢棄物，可直接輸往水泥廠變成水泥製程原料，因此和平電廠也成為全球唯一未設置煤灰灰塘的燃煤火力電廠，沒有海洋污染疑慮。

除此之外，和平廠礦山也建有全亞洲最高長度「豎井運輸工法」的石灰石豎井；從礦山開採、生產、運輸及能耗，皆為最節能、減碳的生產流程，還設置國際上最大的鈣迴路碳捕獲試驗廠，成為亞洲最佳的循環經濟示範園區。

近年來，台泥更接軌國際，以產業核心---水泥窯的製程高溫、高擾流、高滯留時間三高特性，協助解決台灣日益嚴重的工業廢棄物與垃圾問題。

2020年9月，和平廠已通過花蓮縣政府的環評審查，最快可望在兩年後，成為全台第一個利用水泥窯高溫協同處理地方垃圾的示範基地。

台泥表示，台泥企業團尋求人類永續發展與大自然之間的平衡關係，並主動以核心能力協助並解決目前的環境與社會問題。水泥企業在現代科技發展下，可以成為帶動循環經濟的環保標竿企業，台泥也朝此目標邁進。

(工商 )