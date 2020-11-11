奇美醫學中心今天起展出多媒體衛教設備，透過互動衛教幫助癌友提升照護力。(曹婷婷攝)

台灣平均每4、5分鐘就有1人確診癌症，癌症長年高居台灣國人死因之冠，具備自我覺察症狀與居家照護能力相形重要。奇美醫學中心開發多媒體視覺化資料，落實醫病共享決策，不再是醫生說了算，而是透過互動式衛教，讓病患與家人加入討論，攜手抗癌。

奇美醫學中心集結各科資源、圖像化衛教資料，助癌友提升自我照護力，今天起10天在醫療大樓1樓展出近來發展的多媒體癌症衛教，包括骨轉移衛教遊戲機、「乳癌切除手術醫病共享決策」、「癌症病友[email protected]」。

奇美醫學中心醫療副院長田宇峯說，「病人安全」是院方努力推廣的重點，除了鼓勵病人「多發問」，也要求醫院同仁「用心聽」，營造良好醫病溝通，強調治療計畫不再由醫師主導決定，需要病人充分了解各種治療方式優缺點後，與醫師共同討論做決策。

奇美癌症中心暨血液腫瘤科主任馮盈勳指出，根據衛福部最新資料，平均每4至5分鐘就有1人新確診癌症，癌症治療多樣化，同時也需要病人及家屬具備自我覺察症狀與居家照護能力，才能與醫師共同抗癌成功，口語化說明或文字，往往不容易讓病人了解，衛教圖像化更為平易近人。

目前奇美已有多項癌症治療醫病共享決策輔助說明工具，包括「早期乳癌是否該接受全乳房切除？」、「攝護腺癌第三期該選擇手術或放射線治療？」等，呼籲病友在選擇治療方式之前，可向醫師索取治療說明，了解各種可以選擇的治療方式後，再與醫師討論最適合自己的治療方式。

(中時 )