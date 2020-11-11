蘇澳鎮長李明哲與妻子徐惠璘11日穿著客家傳統婚禮服飾，在眾人 祝福下「再結一次婚」並應觀眾要求當眾熱吻。（胡健森攝）

蘇澳鎮長李明哲與妻子徐惠璘在結婚20年後又再婚！不過兩人嫁娶的對象不是他人，仍是原本的另一半，原來是他們夫妻兩人為了宣傳鎮公所將在21日舉辦的「山海客家文化節」活動，各自穿起客家的傳統結婚服飾，在鑼鼓聲中一同進場接受眾人的祝賀，兩人還當眾來一個法式熱吻，展現兩人的感情依然是濃得化不開。

早年許多客家人為了謀生，集體進入位於山區的蘇澳鎮大南澳地區從事開墾，並代代相傳至今，也因此當地的客家人比例相當高，更是台灣少數依山靠海的客家聚落。

蘇澳鎮公所將在本月21日選在大南澳地區舉辦「山海客家文化節」活動，11日先舉行宣傳記者會，除了安排布馬陣、復刻板客家古竹炮，更讓鎮長伉儷擔任最佳男女主角，各自穿上全套的傳統客家結婚服飾，再舉行一次迎親婚禮。

李明哲說，當年結婚時是採西式婚禮，因為妻子是客家人，於是利用這次的活動應妻子的要求，在記者會上演一場客家習俗的傳統的嫁娶儀式；徐惠璘則笑說，相隔20年再度舉行婚禮，雖然嫁的還是同一個老公，但還是感到很興奮。

蘇澳鎮公所表示，首度舉辦「山海客家文化節」，主要是希望透過重現客家傳統婚禮的布馬竹轎迎親、客家歌舞表演、大南澳客家古文物展、客家文化DIY體驗以及客家美食饗宴等一系列的活動內容，讓大南澳地區珍貴的客家歷史文化得以延續與傳承，並向外界推廣大南澳地區山海客家文化特色，也歡迎當天大家一起到南強社區，體驗大南澳地區獨特的客家文化活動。

(中時 )