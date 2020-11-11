中職賽季告一個段落，樂天桃猿推出感謝季第一彈，將開放桃園國際棒球場迎接10號隊友，今年最後一個主題趴「野餐趴」愉快登場，時間就在11月21日(六)下午，10號隊友在桃園國際棒球場紅土草皮區與Rakuten Monkeys一起輕鬆度過一下午，在棒球場外野野餐玩野球！

幻想鋪上野餐墊躺在桃園國際棒球場的外野草皮上享受暖陽及涼風，與樂天女孩一起運動或是與桃猿男兒一起玩棒球嗎？「樂天野餐趴」節目五大主軸：樂野餐、樂運動、樂應猿、樂音樂、樂紀念即將公布引爆，用豐富活動以及趣味互動遊戲款待所有10號隊友！

如何參加樂天野餐趴？活動當日至票口購買入場憑證，每張100元，憑該證當日可至現場商品攤位享消費滿500折100之優惠，會員優惠皆可併計。2020金樂猿卡友免費參加，可再帶四位親友(舉例：一位樂猿卡友帶著四位親友參加野餐趴，持資格至票口免費兌換五張憑證；兩個人想參加野餐趴若無會員資格，則須至票口支付200元購買入場憑證)。

活動資訊：

【2020樂天野餐趴】

活動時間｜2020年11月21日（六）12：30~18：00

活動地點｜桃園國際棒球場(票櫃旁入口進場並循通道至外野草皮區)

收費方式｜入場憑證每位100元 (非會員之大人、兒童均須支付才可進場）

野餐贈品｜每人憑入場證兌換鮮乳坊嘉明鮮乳210ml乙瓶以及費茲啤酒乙罐

Dress Code｜踴躍穿上Rakuten Monkeys服飾

入場時間｜2020年11月21日(六) 中午12點30分起

注意事項｜

1、本野餐活動請參加者勿攜帶帳篷及明火烤爐鍋具等，違者取消入場資格。

2、活動內容依現場為主，球團保有隨時修改、變更及最終解釋權。

3、如天候等天然災害、不可抗力之因素導致活動無法進行，將終止舉辦不再延期。

(中時 )