警察街頭抓捕犯人危機四伏，但仍有民眾願意見義勇為的協助警方辦案，北市刑事警察大隊偵查組長陳至瑋11日指出，協助追捕的過程中，致民眾人身傷亡或財物損失，將提報審查會、提撥預算給予補貼，法規會也審議通過，若成植物人的補償慰問金，從原本的300萬修正提高至450萬元，每月給與的生活費提高為5萬至6萬元，全案送大會二讀。

刑大司法組長陳宜宏指出，民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例，自92年公布施行至今沒有修正，這次是為維護見義勇為民眾的最大利益，才調整文字內容和發給慰問金的額度。

陳宜宏表示，補償原則是依民法第172條無因管理原則來認定，但大前提必須有員警在現場追捕，才符合補償資格，且給予民眾的慰問金，不是單純的賠償，而是政府感謝民眾的勇敢付出所頒贈的補償金。

陳至瑋表示，對於受傷及因傷致身心障礙的鑑定，以北市指定醫院的診斷證明書或鑑定報告為準，且需送交市警局組成的審議小組，來判定是否合乎規定。

市警局表示，其他補償提高包括「極重度障礙者發給慰問金375萬元，每月給與生活費3萬元至5萬元」、「重度障礙者發給慰問金300萬元」、「中度障礙者發給慰問金225萬元」、「輕度障礙者發給慰問金150萬元」，若民眾當場死亡，則發放撫卹金600萬元，並支付殯葬費，此外，有財物損失者，將補助修復必要的費用，若無法修復，將兌現補助，最高可達120萬元。

(中時 )