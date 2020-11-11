【新住民的台灣日常】Ep.03 俄羅斯網紅-倪亞，嫁來台灣1年，覺得台灣人很??〔𝐊𝐒𝐄𝐍𝐈𝐀 𝐅𝐀𝐍𝐆／倪亞〕

雖然成為台灣媳婦還未滿1年，又正逢疫情而鮮少能四處走動，原籍俄羅斯海參崴的Ksenia Fang（倪亞）說：「第一次來台灣就覺得怎麼有這麼舒服的地方！」不論生活環境、飲食，都讓她有回家的感覺，「再過2年可以拿到台灣的護照，我就會放棄俄國國籍。」決心在台灣落地生根。

出生於海參崴這樣的港口城市，倪亞18歲便赴大陸哈爾濱工業大學中文系就讀，至今講得一口流利中文，雖然哈爾濱離故鄉近，但倪亞直言「有時候覺得哈爾濱比俄羅斯還冷！」嚮往都會生活的她，畢業後便赴上海工作，佼好的外型隨即被諸多國際化妝品牌如Estée Lauder、Givenchy、植村秀、Bobbi Brown等相中成為長期合作的模特兒，也時而與服飾品牌合作走秀。

「上海很熱鬧，和我一樣的外國友人也多」但倪亞首次來台便被乾淨的生活環境、友善親切的台灣人所吸引，「這裡路上都不會有垃圾的味道，嫁過來才知道這裡要做垃圾分類，我覺得這對環境、對地球很好。」倪亞認為台灣特別像新加坡，「乾淨，而且有很多的樹。」相較於十里洋場的喧囂，東北的冷寂，倪亞更喜歡台灣的優雅恬靜。

「台灣人都很友善很親切，在餐廳不會看到有人為了搶位置大吵，排隊也很有秩序。」倪亞不諱言，在上海總是有人拿著手機對著她偷拍，或是排隊時爭先恐後人擠人，「出門一趟常會生氣，但是在台灣，至今都沒有過讓人生氣或不舒服的時候。」此外，台灣美食也讓倪亞讚賞不已，她細數：「鹽酥雞，滷味、珍珠奶茶，可以的話我願意每天都吃。」尤其滷味讓人倪亞驚豔地表示：「看起來不像很好吃，一試之後馬上覺得太美味了。」

在上海因工作之便大量接觸最新時尚資訊與趨勢，倪亞來台後仍持續關注各名牌及國際時尚流行話題，她也觀察發現台灣人的時尚品味「不會把所有的名牌放身上，也不會只追求閃閃亮亮，是我自己很喜歡的時尚感。」喜歡分享，愛交朋友的她，雖然在台暫時還沒有一起逛街的閨密，但她仍透過個人的IG（kseika）分享自己的時尚穿搭，至今有9.2萬粉絲，但倪亞感慨：「大多是外國人，所以我多半用俄語、英語回覆，但我其實很想多認識些台灣朋友。」

今年的萬聖節，倪亞巧扮芭比娃娃，粉色的假髮、粉色的服裝，不少粉絲都為之驚豔，對她的彩色假髮與一身質感搭配好奇，倪亞表示自己從小就愛玩芭比娃娃，受到粉絲肯定，她也樂得讓大家以「芭比娃娃」來認識自己，未來也會持續在IG上分享自己的扮裝與時尚心得。

(旺報 )