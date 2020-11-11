台灣虎航（6757）董事長陳漢銘表示，公司股票上市計畫目前都照常進行，至於實際上市時間要看疫情發展與市場變化，公司總經理張明瑋則表示，上市時間在和承銷商評估討論中，年底前還是有可能上市。

台虎在11月4日順利完成增資20億元，充裕資金。公司在2020年第二季最慘淡時期，營收僅1,922萬元，第三季在關係企業華信航空租用其3架客機飛國內線後，業績明顯轉，營收達1.76億元，10月國內線進入淡季，單月營收3,221萬元，較9月的5,109萬元月減36.95％，累計今年前10個月營收18.46億元，年減77.42％。

台虎在2019年12月16日以每股41元登錄興櫃，公開釋股後，華航持股69.45％，華信航空持股7.72％，公司2020年上半年營收16.38億元，虧損5.69億元，EPS-2.85元，將募集20億元以充裕資金，公司也與易飛網合作，推出每周六、日固定舉辦的一日航空體驗營 ，另推濟州偽旅行等，另也已承包越南、泰國方面的撤僑包機逾七趟次，藉以增加營收。

(工商 )