為推動循環經濟，工研院攜手美國在臺協會、外交部、日本臺灣交流協會、荷蘭在臺辦事處、臺灣海洋委員會，共同於11月3日及10日舉辦「全球合作暨訓練架構（GCTF）— 運用循環經濟模式處理海洋廢棄物線上研習營」。因應新型冠狀病毒（Covid-19）國際疫情，本次研習營採線上與實體會議同步進行，邀請許多美國、荷蘭及國內知名海洋問題及循環經濟專家，與我國產官學研各界人士，共同探討循環經濟及海洋永續發展的議題，兩場次共超過1000人次在線收看，及海洋委員會現場近百位觀眾參與盛會。

工研院副院長彭裕民指出，迄2017年全球已生產83億公噸的塑膠，使用後遭棄置的各式塑膠物品許多都流入了海洋，因此如何減量、回收及再利用以解決塑膠廢棄物是當務之急。循環經濟不是新觀念，而是另一種嶄新的商業思維與模式。臺灣在過去20年間，實施許多領先全球的環保措施，資源回收率為全球第3，保特瓶回收率95％，回收再利用的塑膠材料用於各種生活領域，創造新價值，成為許多國家學習的標竿。工研院擘劃2030技術策略與藍圖，長期投入循環經濟與AI人工智慧的技術研發，藉由此次分享相關經驗，不僅加持臺灣國際形象，更期待促成臺灣的綠色成果輸出，角逐全球預估達一兆美元的商機。

工研院產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗表示，環境永續、降低海廢對於環境的汙染已是全球性目標，然而並非單一企業或單一領域可以完成，因此需要靠不同領域、技術、產業、以及國家的合作，才能發揮最大綜效。他認為2030年循環經濟會扮演非常重要角色，臺灣有可信靠的強韌產業生態鏈，可成為全球解決海廢議題的關鍵夥伴，經濟模式的改變也將創造出下一波經濟發展契機。

工研院長期投入循環經濟技術的研發，許多研發成果已推廣到產業並創造經濟價值。包括：海廢保麗龍、廢棄漁網研析循環再應用技術，已搭配廠商開發出循環再利用的終端商品；工研院打造AIdea人工智慧共創平台，並攜手荒野保護協會，運用AI人工智慧精準掌握海洋廢棄物分布，協助淨灘與測站的人力調配，為永續環境盡一份心力。工研院亦致力於產品/材料的重新設計，讓無法再製使用之產品透過生質材料或可生分解技術導入，讓廢棄物可以消失於自然環境中。

臺美日荷等國際專家於會中深入探討全球海洋廢棄物面臨的危機、以及分享各國因應之道。與會專家Dr. Jenna Jambeck從2001年就投入海洋廢棄物的研究，她指出，即使現今全球積極面對此危機，但預估到2030年，每年流入海洋的垃圾仍有8百萬噸，海洋汙染問題跨越國界，需要各國攜手合作解決這個全球性的環境問題。美國大氣總署則分享如何利用衛星來定位海洋垃圾，未來還打算運用AI人工智慧技術來定位海廢；全球知名的The Ocean Cleanup也分享開發河川垃圾收集船技術，在河川內收集垃圾及分類，在垃圾進入大海前便加以阻斷

在如何用循環經濟模式從政策、經濟及生活等全方面切入解決廢棄物的議題上，循環臺灣基金會創辦人董事長黃育徵提出「循環經濟模式」，把廢棄物當作產品提供服務商業模式，為廢棄物創造價值，讓海廢變黃金，他並分享多個成功的臺灣案例。美國Port of San Diego Legislative Policy Administrator David Yow分享在San Diego港的藍色經濟計畫，企業以港口當作試驗場域，同時試驗了企業技術也處理港口廢棄物。

「全球合作暨訓練架構」（GCTF）成立於2015年6月1日，旨在提供平台讓臺灣能對全球問題作出貢獻，並與區域夥伴分享其專業。本次研習營為GCTF成立以來，首次針對循環經濟及海洋廢棄物議題進行討論，活動首場由外交部次長曾厚仁、美國在臺協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）、日本臺灣交流協會代表泉裕泰（Hiroyasu Izumi）及荷蘭在臺辦事處代表譚敬南（Guido Tielman）透過預錄致詞，10日則由海洋委員會海洋保育署長黃向文致詞。

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