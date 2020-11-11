公平會今天通過台新金與保德信結合案，認為結合無顯著限制競爭不利益，依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。

公平會指出，台新金控公司所屬子公司營業項目主要為銀行業及證券業等，而保德信保險公司為經營人身保險業，是台新金控公司與保德信保險公司間係屬多角化結合，雖然台新金控公司原本有朝保險跨業發展計劃，但均未能取得保險執照，透過本結合案，使台新金控公司得參進保險市場競爭。

此外，公平會觀察，台新銀行經營保險代理人業務，屬保險業下游銷售通路，結合後台新金控公司將同時跨足保險商品與銷售通路，而產生垂直結合情況。公平會認為，保德信保險公司若只透過台新銀行銷售保險商品，或台新銀行只銷售保德信保險公司保險商品，則台新金控公司須犧牲原本銷售其他保險公司商品收益，保德信保險公司也須犧牲透過其他通路銷售商品收益。

公平會審查結果認為，本案結合無顯著限制競爭不利益，依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。

(中時 )