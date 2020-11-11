「2020臺北好農印象」城市農業系列紀錄片影展暨映後座談活動，將於22日上午10點於北市立圖書館李科永紀念圖書館B2會議廳登場，歡迎市民朋友報名參加，名額有限，額滿為止。

產業局指出，今年映演活動以「看見˙農業台灣」為主題，首播今年入選參賽作品「假日限定 建國花市」、「這時喧囂、那時寧靜」及「台北人的下午茶」等3部北市農業特色紀錄短片，當天特別邀請知名「乒乓」導演簡學彬、「帶媽媽出去玩」導演隋淑芬、「浮萍」導演賴豐奇等蒞臨與談。

產業局強調，希望藉由一系列紀錄片的放映、座談，讓觀眾們從導演鏡頭下的影像及不同角度的視野，來深度認識大台北地區溫暖厚實的農人故事，看見不一樣的台灣農業。

產業局指出，下午場次將以「台灣台東縣池上鄉－永恆的米鄉」紀錄片做為觀摩，邀請到金鐘導演劉嵩親臨活動現場和市民朋友分享籌劃及拍攝此片時的心路歷程，機會難得，提前線上報名的民眾，在當天會後還有精美紀念品可以帶回家。

產業局說，無法前往的市民朋友們也別擔心，可至官網線上觀看完整版紀錄片，持續鎖定活動官網還有機會得到會後專屬的抽獎活動喔!同時，也歡迎市民朋友們親自到這幾處特色農區走走，來場置身其境的農旅程。

(中時 )