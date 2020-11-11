鴻海旗下工業電腦廠樺漢(6414)今日應邀召開法說會，董事長朱復銓對第四季營運展望樂觀看待，預期營收仍可季增達雙位數百分比，並致力降低匯率、金融資產帳面價值等業外因素對獲利干擾。同時，對明年展望亦「樂觀期待」，預期營收可望續繳雙位數成長表現。

朱復銓表示，第三季營收表現優於預期，主要受惠品牌業務中醫療設備、線上影音串流平台需求持續，以及半導體業帶動成長。毛利率雖因硬體比重提升、產品組合變化而下滑，但透過持續的營業費用控管，使營益率表現仍優於預期。

展望本季，朱復銓預期營收仍可望繳出季增雙位數，主要受惠S&T/Kontron的品牌業務在手訂單達8.9億歐元。他指出，各國政府為振興經濟而提高支出，使公共事業需求同步增加，占品牌業務新接訂單達5成，軌道控制系統亦持續受惠而成長。

同時，全球疫情再起帶動醫療設備需求續強，再度封城亦使線上娛樂增加，帶動線上影音串流平台訂單需求增溫。另外，併購效益亦增添品牌業務成長動能。不過，航空業務受疫情影響，需求預期將持續疲弱。

而帆宣的系統整合業務方面，朱復銓表示，由於市場普遍因貿易戰恐對半導體產業供應鏈造成衝擊，前三季積極拉高材料及設備庫存，現階段對第四季需求審慎看待。不過，系統及廠務工程業務預期將按規畫進度進行，仍可較第三季成長。

至於瑞祺電、沅聖等設計製造（ODM/JDM）業務方面，朱復銓則較保守看待，認為仍須謹慎觀察新冠肺炎疫情對需求影響，指出目前部分ODM客戶對第四季需求維持保守態度，如網安、零售事業等，特別是POS方面需求受影響狀況較大。

展望明年營運，朱復銓認為，儘管總體經濟面持續面臨新冠肺炎疫情挑戰，樺漢將以客製化及產品應用產業多元化優勢，在受惠產業領域積極發展，抵銷受影響產業的負面影響，並持續投入各垂直領域，為整體營運增添成長契機。

朱復銓指出，品牌業務將持續聚焦工業物聯網（IIoT）領域，明年成長主要來自軌道控制系統、M2M通訊業務結合5G技術的事業拓展，醫療設備需求預期將延續、IT服務亦將穩健成長。至於航空電子則接獲亞洲客戶新訂單，但仍謹慎看待總體環境挑戰。

系統整合業務方面，朱復銓預期將受惠半導體產業市場需求及資本支出續增而持續成長，並將持續積極發展工業物聯網、大數據等應用及建置服務能力，並提升半導體設備、材料產品線的深度及廣度。

至於設計製造業務方面，朱復銓預期博奕業務將有顯著的正向成長，而機器視覺需求增加、奕將帶動相關營運規模提升。同時，網安業務在營運技術（OT）領域的持續發展及需求成長，亦將為整體業務帶來成長動能。

(時報資訊)