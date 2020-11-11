台塑汽車發表新款「DAF六期商用車」。(林欣儀攝)

台塑汽車慶祝富達商用車今年銷售突破1萬台。(林欣儀攝)

推動綠能及節能概念，台塑集團旗下的台塑貨運達富重車11日舉辦「DAF六期商用車」發表上市活動，同時慶祝富達商用車在台銷售1萬台的紀錄；台塑汽車董事長陳勝光當場宣布，目前已積極研發電動卡車，預計明年中旬，新款全電動12噸卡車將正式推出。

台塑集團常務委員王文潮指出，DAF六期商用車在省油、環保及安全等方面都持續提升，未來定能成為運輸界的好幫手。台塑汽車則強調，六期車可較五期車節省約10％以上油耗，預估每年省下20萬燃油費用、減少約22.78噸二氧化碳排放量。

而在安全性方面，台塑汽車指出，DAF六期商用車配備ACC主動車距控制巡航、FCW前方碰撞預警、AEBS緊急剎車輔助，以及LDWS車道偏離警示、VAC車輛穩定控制、TPMS胎壓偵測警示等6大主動安全系統，可大量降低意外事故發生、減少運輸業成本損失；另在儀表板、自動恆溫空調及馬力等方面都有提升。

除發表新款DAF六期商用車，台塑汽車並未體驗中心開幕剪綵，該中心展示引擎、變速箱、感應雷達及胎壓感知器等動力系統，並打造一座實體車廂，開放乘客實際乘坐、體驗駕駛艙的內裝與舒適。

有感於綠能環保車是未來趨勢，陳勝光致詞時特別宣布，台塑汽車已著手研發電動車的電池與電動卡車，整合相關企業資源，將使用自有研發的電池、發展自有品牌電動卡車，目前規畫有6.5噸、12噸全電動卡車與10噸電動中巴，預計明年中旬將推出12噸電動卡車，盼帶給台灣更乾淨、環保的天空。

(中時 )