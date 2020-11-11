農委會主委陳吉仲暗指國民黨臉書散播不實萊豬影片，前衛福部國健署長邱淑媞今天表示，影片中吃了含萊克多巴胺飼料的豬隻出現顫抖副作用，人體試驗也有心跳加速狀況，這都有據可查，試問陳吉仲，宣布開放萊豬前，是否知情萊劑引發的副作用，須給人民答案。

政府明年元旦起開放含瘦肉精美豬進口，引起國人食安疑慮，國民黨今天邀請衛福部國民健康署前署長邱淑媞，從萊豬決策的治理倫理來針砭政府，進行專題報告。

邱淑媞指出，國際上都知道萊克多巴胺對人民健康有疑慮，動物團體也反對餵養豬隻含萊劑的飼料，身為最高農政主管的農委會主委陳吉仲，當初決定開放萊豬，是否知情萊克多巴胺對豬隻產生的副作用？抑或明明知情仍逕自開放進口，若是，就是非常可怕且不負責任的決策。

聽完邱淑媞報告，黨主席江啟臣表示，政府開放萊豬，過程不透明，人民無法參與，提出質疑但官員都答非所問，看不到進口後，政府管理與治理能力，對照蔡英文總統過去反美牛立場，「毫無誠信的政府所做的決策能相信嗎？」

江啟臣指出，美國大選落幕，民團認為此時可重啟評估，然而在美國還沒回答前，政府卻說沒有評估空間，難道政府是美國新政府嗎？話鋒一轉，江痛批行政院長蘇貞昌，一天到晚消遣在野黨，稱國民黨的道具豬會講話「一定煩死了」，這代表蘇揆對人民健康不耐煩。

(中時 )