嘉南水情燈號變燈 產業節水升級 16:202020/11/11 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於上周閃電颱風過門沒帶雨，期盼降雨卻成一場空，旱災中央災害應變中心11日召開會議，會中決定調整南部水情燈號，從桃園到台中、嘉義台南進入一階夜間減壓限水，並要求產業節水5%。 經濟部次長曾文生指出，依照氣象局最新預估，近期西半部水庫集水區要要出現大量降雨的機率非常低，目前曾文及烏山頭水庫蓄水量僅剩下3成，因此宣布從18日起，嘉義及台南地區水情燈號調整為一階夜間減壓供水的黃燈，並且要求工業區、科學園區節水5%。 (工商 ) #大量 #台南 #水情燈號 #節水 #嘉義 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 百貨周慶逢寒必賣 保暖需求帶動下半場 04:092020/11/11 時尚消費 全球造紙業首家 永豐餘獲循環經濟商模最高等級認證 16:152020/11/11 財經 陸豬價跌物價降 製造業尚未復甦 04:102020/11/11 產業財經 瑞銀台灣論壇 法人參與度破表 04:092020/11/11 證券．權證 第一金投信：雙11網購節 金融科技擁商機 04:092020/11/11 專題周報 扭轉乾坤新機運 2021投資展望三大話題搶先看 15:092020/11/11 財經 嘉南地區18日轉黃燈夜間減壓供水 黃偉哲：游泳池恐先受衝擊 16:322020/11/11 生活 升級多重資產投組 首選ESG 04:092020/11/11 投資理財 美國選舉結果明朗化 預期台股中長線產業發展不變 14:552020/11/11 財經 風險情緒轉佳 高收益債好兆頭 14:552020/11/11 財經 財經熱門新聞 ASML曾答應賣EUV 大陸卻拿不到 驚人內幕曝光 - 財經 瑞典喊停5G禁令 是華為的勝利？業界人士爆真相 - 財經 認了「晶片製造No.1在台灣」任正非竟爆大陸3大死穴 - 財經 等英特爾10奈米到天荒地老 蘋果自研CPU找台積電爆內幕 - 財經 變盤訊號來了！ 謝金河曝它讓全球股市豬羊變色 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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