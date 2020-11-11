由於上周閃電颱風過門沒帶雨，期盼降雨卻成一場空，旱災中央災害應變中心11日召開會議，會中決定調整南部水情燈號，從桃園到台中、嘉義台南進入一階夜間減壓限水，並要求產業節水5%。

經濟部次長曾文生指出，依照氣象局最新預估，近期西半部水庫集水區要要出現大量降雨的機率非常低，目前曾文及烏山頭水庫蓄水量僅剩下3成，因此宣布從18日起，嘉義及台南地區水情燈號調整為一階夜間減壓供水的黃燈，並且要求工業區、科學園區節水5%。

(工商 )