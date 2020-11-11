群創11日榮獲行政院勞動部頒發2020年「國家職業安全衛生獎 企業標竿獎」，贏得國內工安界的最高殊榮，為實踐企業永續經營而積極推動職業安全衛生，卓越成績深獲政府與業界肯定。

此次獲頒的「國家職業安全衛生獎」，為勞動部推動職場安全與健康，進而提升整體職業安全衛生水準所設立的獎項。其中企業標竿獎遴選資格需具備選前三年無重大職業災害，並獲得國內外職業安全衛生管理系統認證。

群創總經理楊柱祥出席頒獎典禮表示，群創致力推動企業社會永續，涵蓋企業治理、環境及社會各面向，為經濟發展達成貢獻，更為環境與社會面創造良性價值與正面影響，深耕永續發展未來。群創推行職場安全衛生，一向不遺餘力，不斷持續向前精進，讓員工擁有最佳的職場環境與安全衛生守護。

群創具體落實「聯合國永續發展目標」（Sustainable Development Goals，SDGs），並積極推行於職業安全衛生、員工身心健康和社會責任等面向。

在職業安全面向，台灣廠區全面通過ISO45001認證，2019年失能傷害頻率（Disabling Injury Frequency Rate, F.R.）優於同年電子零組件製造業；今年底群創將率先全面導入百輛交通車安裝酒精鎖檢測，為園區業界首發，預計12月底前完成近百輛交通車裝置，可望降低交通事故，保障搭車員工與用路人的安全。

在員工身心健康方面，面臨新冠肺炎疫情（COVID-19）衝擊，群創展現迅速、即時的全面應變管理機制，並截至2020年10月止更已發放全球員工超過730萬個口罩使用，以保障群創所有員工健康安全。

在社會責任方面，群創與承攬商、供應商一同進步共存共榮，針對常駐承攬商進行稽核及輔導，確保廠商安衛措施推行，群創更持續與台南市政府勞工局合作，經營22個樹谷安全衛生家族，透過完善的系統訓練輔導課程，強化安全文化。

(工商 )