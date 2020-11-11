苦悶的2020年，終於只剩下最後一個多月了，能不能在年底轉運、迎接令人期待的2021呢？《科技紫微網》整理出「年底好運王」TOP4星座，讓你（妳）逆轉人生、希望倍增。

金牛座

金牛座年底運勢，可說是好運無法擋，除了喜事連連外，更有突破性進展。年末各種聚會活動一定要參加，不僅能拓展人脈，還可以認識對你有幫助的朋友。財運上更旺，只要稍加努力，下一個升職加薪的人就是你。

天秤座

天秤座在年底有展現自我、發光發亮的機會，也會在競爭中搶佔先機，只要按照計劃行事，最後都能得到很不錯的成績。愛情運勢同樣旺到不行，尤其是已有另一半的秤子，會把平淡的生活過成別人眼中羨慕的模樣。

射手座

射手座到了年底，無論工作或生活，幸福指數都愈飆愈高，以往付出將得到應有回報，若有想嘗試的事情，千萬不要猶豫，只要做了就會實現。工作上主管也會看到你的努力，只要展現實力，無限機會等著你。

摩羯座

摩羯座進入年底後，雖然事情比以往多，但會發生許多開心和有趣的事，生活幸福指數大大提升，朝著好的方向前進。這時候也是摩羯座瞭解自己、提升自我的最佳時期。

(中時新聞網)