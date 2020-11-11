苗栗縣刑大查獲3公斤的K他命。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚破案有功幹員陳宜興（右二）。（謝明俊攝）

苗栗縣議長鍾東錦頒獎表揚破案有功的偵3隊長林文元。（謝明俊攝）

苗栗縣刑大偵3隊歷經月餘的偵辦監控，日前在台中中港交流道附近，破獲一起毒品交易案，當場扣獲重達3公斤的高純度K他命，以及2名男女毒販，苗栗縣長徐耀昌獲悉，11日下午與縣議長鍾東錦及另12名縣議員前往縣警局頒獎表揚，期望警方再接再厲，為維護苗栗治安盡心力。

苗栗縣刑大偵3隊幹員陳宜興等，月前在苗栗查獲一名毒蟲，經擴大溯源刨根，鎖定毒品來自台中市區一組販毒集團，專門購買K他命及各式新興類毒品，再運往苗栗地區銷售，由於販毒集團成員都在台中地區出沒，因此，警方報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

經過月餘監控，幹員們掌控毒販們活動狀況，展開跟監埋伏，幹員們為防毒販隨身攜帶槍械，還準備防彈盾牌，以備攻監遭遇反抗使用。日前，員警跟監毒販至台中國道1號中港交流道，研判將進行毒品交易，見毒販駕車出現準備接頭時，幹員們現身圍捕，毒販措手不及，當場被幹員順利制伏，並在其中一部汽車後座起出裝有3大袋高純度K他命的進口背包，幹員當場逮1男1女毒販，扣獲毒品經帶回稱重，重達3公斤，市價高達450萬，足供1萬5千人次吸食。

苗栗縣長徐耀昌接獲縣警局長翁群能報告後非常欣慰，特別選在11日下午，新赴縣警局頒獎表揚破案有功的偵3隊長林文元及幹員陳宜興，苗栗縣議長鍾東鄉錦也率領江村貴、張淑芬、黃月娥、張顧礫、胡忠勇、鄭碧玉、林寶珠、陳品安、余文忠、林明燁、劉順松、黎煥強等人，一同前來嘉勉幹員辛勞。

徐耀昌肯定縣警局上下在翁群能的領導下，對治安工作表現亮眼，期勉未來更為苗栗治安盡心力。

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(中時 )