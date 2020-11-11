「誰家屁孩！」北市國中生點燃竹掃把塞糞坑

北市士林區某國中7年級學生，日前點燃掃把使出「風火輪」，還大喊「我超帥！」並將掃把塞入流動廁所的集便桶，整段影片被公布臉書社團《我是社子人》，網友留言「誰家的屁孩快領走」，警方獲悉，已到現場了解，確定是某國中7年級學生，現已通知校方，預計學生下課後將到派出所說明經過。

11日上午9點，網友貼出2名年約13歲少年，穿著白色、藍色運動制服，分別拿著點燃的竹掃把，少年將掃把繞頭甩動，在夜間火星四散，其中1人大喊「看我，我超帥！」

接著鏡頭轉到旁邊流動廁所，其中一人將火掃把塞入糞坑，並喊「燒屎，好臭！」還將手機對準糞坑拍攝，網友留言：「沼氣沒有太多，不然他們就不安全了！」

警方看到影片後，確定事發地點是百齡橋下，掃把則是水利局委託的清潔單位，平時用於打掃環境，沒想到被學生引燃變成火把，警方已介入了解，一但有水利局、外包清潔單位提告，將依毀損罪受理報案。

(中時 )