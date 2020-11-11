文化部預計明年編列10億預算，推動全稱為「國際數位傳播計畫」的國際平台。但因國際平台案自7月爆發以來，始終爭議不斷。今(11)日立法院審查文化部相關預算，經多位藍綠立委爭辯、攻防，最終裁定凍結1億預算，文化部須向立委另行專案報告後，始得動支。文化部長李永得也透露，國際平台預計在明年3月31日開播。

立委鄭正鈐提案，認為在疫情尚未轉安之際，文化部卻倉促推動「大外宣」計畫，且金額之高，有浪費稅金之嫌，提案要求減列10億預算。立委林奕華則指出，國際平台是一年10億、整體規劃高達58億的計畫，按《預算法》規定，連續型預算應在預算書上載明，文化部不僅沒註明，中央社日前接下國際平台前導案委託，企劃書也「隨便寫」，幾行字就要給這麼大筆預算，無法接受，要求凍結10億預算。

立委黃國書認為，十億預算當然需成為大家討論的焦點，台灣因疫情已備受世界矚目，國際數位傳播計畫會將台灣美好的多元民主價值、美好風景等，介紹給世界認識，這是好的計畫，但起先委託給公視，又停止委託，令他會希望了解文化部是否已經有成熟的計畫。他也同意，預算一定要部分凍結。

立委賴品妤表示，國際平台企劃書稱希望組媒體國家隊，但團隊籌組的辦理計畫與細節，文化部卻仍研議以採購或補助方式執行，使人懷疑文化部可施多少力道，贊成凍結部分預算，並請文化部提出詳細報告。

立委李德維表示，從文化部明年預算書中可發現，國際平台10億預算中，有2億是為捐助國內團體，「串流平台的好處就是省錢，國際平台都還在天上，就拿2億去補助。對播這麼多年的公視怎麼交代？編預算的邏輯有問題。」並指出，目前國際平台未來營運究竟要以財團法人形式執行，還是委託中央社、對外招標，都還沒說明。

歷經輪流發言後，多數委員均同意凍結經費，但對金額卻僵持不下，林奕華堅持凍結超過1億的預算，更因此一度與立委張廖萬堅起口角。張廖萬堅認為，國民黨砍預算，卡東卡西。引起林奕華回嗆「刪預算就叫卡東卡西？」而在多位立委討論下，最終由主席吳思瑤裁定，凍結1億預算，文化部並須另提專案報告。

李永得回應，2億是未來將向民間團體爭取素材的經費，因須轉為英文版本，加上須一一購買授權，因此經費比較高。至於國際平台執行相關細節，將在1個月內提出報告。

(中時 )