板橋郭姓男子與妻感情不睦，認為妻子將他的話當耳邊風，今年2月間兩人發生口角，郭持水果刀狠刺妻子35刀，造成妻子肺臟、心臟、肝臟多處傷口出血過多身亡，直到隔天兒子進房，郭才說「我把你媽媽給殺了」。新北地院審理一審判決郭男14年徒刑，全案可上訴。

判決指出，65歲郭姓男子林姓妻子感情不睦，案發當天，林男不滿妻子 對他說「神經病，你不是我老公」，兩人發生口角，盛怒下持水果刀刺向妻子，妻子斷氣後，郭男再持刀自殘。

直到隔天上午，郭家兒子返家探視父母，進母親房門時，郭男告知「我把你媽媽給殺了」，嚇得兒子報案，受傷的郭男就醫無大礙。

郭男在警詢時指出，當天中午跟妻子一起吃飯，因為先前妻子介紹推拿師給他治療身體，但反而身體更差，想到老婆對他態度不好，當天又很大聲說他是神經病，又說他不是她的老公，才會動手。

郭男說，當時老婆進房間躺著，他先拿圍巾包著她的臉朝老婆刺下去，犯案後他相當後悔，才會拿刀自殘。

郭男辯護人雖以郭男患有精神疾病，但法院根據鑑定報告認為，郭男知道殺人違法，雖有憂鬱症、焦慮症及疑似自閉症，但這些精神疾病並未影響其辨識行為能力，考量他犯後態度良好，坦承犯行，判決上述刑期。全案可上訴。

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(中時 )