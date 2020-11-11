總統蔡英文11日於民進黨中常會中表示，台灣在印太地區戰略前緣、民主前線的重要地位不會改變，支持台灣也已經漸漸成為美國的民意主流。未來政府深化台美關係的努力不會改變，我們也會持續爭取美國主流民意對台灣更廣泛、更大力的支持。

蔡英文指出，美國大選如大家所觀察的，要到整個法律程序完結、塵埃落定，恐怕還需要一段時間。在這段期間內，政府會密切關注台海安全，以及國內股匯市、政經總體情勢的變化，並且就可能的情況預為評估研判、因應部署，請國人放心。

過去一段時間，我們跟美國政府、參眾兩院、主要政黨和智庫、民間團體，都有密切的交往，許多友台法案，都有賴於美國兩大政黨在國會合力支持，才能夠開花結果。我有信心，台灣在印太地區戰略前緣、民主前線的重要地位不會改變，支持台灣也已經漸漸成為美國的民意主流。未來政府深化台美關係的努力不會改變，也會持續爭取美國主流民意對台灣更廣泛、更大力的支持。

美國國務院也已經宣佈台美經濟繁榮夥伴對話，即將在11月20號展開，雙方將就全球醫療安全、科技與技術、5G乾淨網絡、供應鏈、投資審查、基礎建設及能源等議題進行實質討論。未來，我們也會積極就台美更進一步經貿合作的方向，持續努力，深化台美夥伴關係。

蔡英文認為，2016年美國大選完時，民進黨已是執政黨，美國還是歐巴馬政府，2017年1月20日川普政府才上任，在那段重疊期，民進黨跟當時的歐巴馬政府有很好的溝通，和各部門、個別層級的人溝通也都很順利。而如果大家還記得，2015年我是有史以來第一個進入白宮的總統候選人，當時是歐巴馬政府；可見，民主黨政府對台灣的態度是友善的，而且也願意持續來改善對台灣種種的待遇跟關係。

蔡英文也表示，2016年台灣的在野黨說民進黨押錯寶，但後續政府積極地跟川普政府合作，創造台美關係一個很大的進步跟進展。現在2020年在野黨又說民進黨押錯寶，但民進黨早就證明，即使美國政府更替的情況下，民進黨也會持續努力讓台美關係能夠維持穩定。主要就是在於我們跟執政者維持很好的合作關係，跟在野者，也維持非常好的溝通跟互動。

台灣在美國主流民意上獲得支持，在參、眾兩院也有很多友台的力量，很多的法案通過或者軍售，需要兩黨共同的支持。所以，這些主流民意跟力量，不會因為可能的政黨輪替，而發生對台灣的支持有什麼樣的減損。

台灣跟美國有共同的價值，還有台海、台灣的戰略價值，這些都是不變的。美國政府或許有更替，人事有更迭，但是大家對台美關係的持續發展有信心。

(工商 )