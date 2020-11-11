2020年天災人禍不斷，包含澳洲森林大火、東非蝗災、新冠肺炎疫情等等天災，永續、ESG投資也興起。全球前十大ESG基金、百達環境機會基金經理人杜一11日表示，全球永續環境解決方案的市場規模大約有2.5兆美元，而且以每年6到7％的速度成長，是不容忽視的重大趨勢，相關範疇包含再生能源、能源效益、去實體化經濟、永續農業與林業、供水及處理、廢物處理與再造以及汙染控制。

根據晨星數據，百達-環境機會基金2020年以來截至10月底為止，吸引全球資金淨流入24.77億美元，是在台核備所有的晨星永續評等5顆地球的境外基金之中，資金流入之冠。

杜一表示，這個趨勢的背後具有三大力量支持，包含消費者、企業與政府。根據KPMG於2019年發布的報告，84％的千禧世代將ESG影響視為投資重點。這說明當前的「富二代」可能與他們的父母想的不一樣，未來在投資的配置上將更往符合ESG的觀念走。在企業上，也有七成以上的CEO表示，公司的成長與永續環境能源科技的變化脫離不了關係，必須妥善應對來提高營運能力。

杜一指出，百達環境機會基金採用獨特的投資邏輯，透過「地球邊界理論」在科學架構的基礎上，尋找對地球帶來正面貢獻的企業。根據該理論，地球急需解決的問題包含生物多樣性、氮磷循環（過度施肥）、土地用途變化與氣候變遷等。

根據全球智慧財產組織統計，全球環境科技相關專利數從2015年的2,558件提高2019年到2,705件。百達投顧指出，這就是用科技來翻轉環境問題的最佳佐證，更多的科技創新，帶來新的投資主題。

(工商 )