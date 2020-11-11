台塑企業耕耘台灣卡車市場15年扎實穩步升級，透過訴求提供客戶高品質、省油、安全及低營運成本運輸車輛基礎下，加上車輛組裝品質不斷改善，旗下台塑達富商用車在今年台灣卡車市場，達到10000台銷售成績。

主責督導的台塑集團常委王文潮11日特別親自現身參與DAF六期商用車上市發表會，更宣布電動車勢在必行，已著手研發電動車電池，積極投入電動卡車的研發；產品規劃有6.5噸及12噸純電動卡車及10噸電動中巴系列，預計在2022年~2025年間陸續推出。

台塑汽車表示，台塑達富DAF六期新車配備六大主動安全系統，包含ACC主動車距控制巡航系統、FCW前方碰撞預警系統、AEBS緊急剎車輔助系統、LDWS車道偏離警示系統、VAC車輛穩定控制系統及TPMS胎壓偵測警示系統，以高安全科技技術提供人車安全防護網。

此外，台塑達富DAF六期新車比五期車省油至少可省下高達10％以上的油耗，以年行駛240,000公里營業大貨車為例，每年可省下20萬元燃油費用，以及減少約22.78噸的二氧化碳排放。

王文潮指出，政府在環保節能上的政策及全世界在汽車、商用車市場發展的趨勢來看，電動車的到來是勢在必行。為此，台塑企業早已意識到以後電動車將佔有一席之地，除已著手研發電動車電池，並積極投入電動卡車的研發，預計運用自有研發的電池，發展自有品牌的電動卡車。

另外，台塑達富也預計2021年推出大客車（遊覽車）底盤，雖然目前是六期柴油燃料動力系統，但也不排除納入電動大客車領域。

王文潮說，台塑企業在綠能領域投入甚多資源，我們也正在朝各式綠能材料及資源整合方向努力及發展，積極配合政府綠能政策及迎向電動車的世界趨勢前進。相信台塑汽車在未來商用車事業及綠能電池事業的努力，能給運輸業者提供一台好用、更環保的電動卡車。

(工商 )