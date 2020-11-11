今年水情不樂觀，經濟部今日（11）宣布，嘉義和台南地區18日起，水情燈號將調整為黃燈，實施夜間減壓供水，並同時宣布將於月底前決定一期稻作是否休耕。台南市長黃偉哲11日表示，確實憂心忡忡，游泳池、洗車業者可能首當其衝受影響，盼大家共體時艱，同時也因造成不便向市民致歉。

黃偉哲稱，閃電颱風並沒有帶來足夠雨勢，水利署決定將燈號調整為黃燈，這是相當罕見的，因為過去都是3、4月才調升成黃燈，今年竟然11月中就調整，可知水情相當嚴峻，令人憂心忡忡。

黃偉哲表示，天不下雨，就只能靠節流，若未來乾旱轉趨嚴重，甚至還得限水或是輪流供水。而提到游泳池、洗車業者是否有因應措施，黃偉哲坦言，由於洗車業者攸關生計，因此可能會優先針對游泳池調整，斟酌是否可減少用水。

黃偉哲指出，若夜間減壓供水再加上防漏處理，估計可增加3至5％水量，目前台南單日用水量約100萬噸，一天少用3至5萬噸，積沙成塔、水量就可多撐幾天。

至於農委會主委陳吉仲日前表示，台南以北地區正在評估明年一期稻作是否停灌，最晚11月底前決定。黃偉哲坦言，目前真的不樂觀，就算曾文水庫的水全部拿來灌溉，也不足以應付一期稻作用水量。

黃偉哲稱，若一期稻作確定休耕，政府會在農民播種前全力提供協助、減少損失，同時適度補助待耕業者、肥料業者、農藥業者，讓大家平安度過枯水期。

(中時 )