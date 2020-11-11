在輝瑞疫苗正面消息的推進以及南韓出口數據好成績下，投資人信心獲得改善，韓股周三收在兩年半的高點。

周三南韓KOSPI指數收漲77.14點或+0.86%，為9080.09點。為自2018年五月初以來的高點。市場交易熱絡，總交易股數來到13億股，交易金額為18兆韓元(約合162億美元)；575檔個股上漲，超過290檔的下跌。

外資買超8340億韓元，機構投資人買超4020億韓元，僅散戶賣超1.2兆韓元。隨著韓元兌美元持續在高位，外資趁美元疲軟連五個交易日在韓股買進。

數據顯示南韓在11月首十日出口大增20%，晶片和汽車出口分別大增32%和8%，更加增添投資人對經濟快速復甦的樂觀情緒。

然而南韓10月失業率攀升至近三個月高位，就業人數減幅為近六個月最快，顯見新冠疫情加大企業雇用壓力。

主要大型股皆高升。三星電子漲1.8%，收報6.13萬韓元；SK海力士亦上漲0.6%，收報8.7萬韓元。

主要製藥股亦攀高，三星生物製藥漲1.2%；賽特瑞恩大漲7.2%。

韓元兌美元上漲5.1韓元，收在1110.0韓元兌一美元。

(時報資訊)