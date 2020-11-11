台新金(2887)今舉行3Q法說會，受到央行今年寬鬆貨幣政策降息下，台新金旗下台新銀3Q的存放比降至1.44%，而NIM在3Q也降到1.13%。台新金也強調，今年6月台新銀在個金部份反應降息採取重新訂價，因此，NIM和存放比都同步下降。目前看來，NIM在明年會出現止穩回升。

雖然台新銀3Q的NIM和存放比下滑，但今年以來台新金的淨手續費收入較去年同期成長4.0%，其中財富管理手續費收入較去年同期成長3.9%。換言之，台新金的獲利今年在財管動能依然穩健向上。

至於放款部分，台新銀至9月底的放款餘額為1.245兆元，年增仍有1成。逾放比0.16%，覆蓋率839.0%，銀行ROE為8.37%。

台新創投今年獲利亮眼，台新金總經理林維俊表示，主要是台新創投所投資的股票中，有一檔生技股合一(4743)，合一今年股價由50元漲到280左右，今年3Q台新創投認列了約6億元的合一獲利。

至於彰銀案的處理，行政院長蘇貞昌日前提及，「不會把彰銀落到台新的手上，不要讓台新金吃虧」，林維俊表示，感謝蘇院長主張「不要讓台新金吃虧」，台新金會在合理的機制下，配合政府的政策。

(時報資訊)