敦泰(3545)今(11)日法說會，因亞洲疫情趨緩，全球供應鏈逐步回穩，又受惠於智慧型手機傳統旺季，敦泰第3季IDC及各項手機及平板電腦相關產品出貨放量，市佔率快速提升，推升單季營收成長達38.16億元，季增37.9%，年增48.3%，單季每股賺1.06元，創上市後最高紀錄。

敦泰第3季因產品組合相較第2季微幅變動，毛利率為21.35%，較第二季小幅下滑0.81個百分點，但受益於營業額上揚及費用控管得宜，單季稅後純益為2.68億元，季增1.65倍，每股純益為1.06元(依加權股本計算)，創敦泰自2013年上市後最高紀錄。

展望未來，敦泰認為，晶圓代工供應端吃緊，且IC供應商有限，IDC已轉為賣方市場。同時，為反映並轉嫁晶圓等生產成本的上漲，敦泰已針對IC產品售價進行調整。在兩個因素加乘的效果之下，第4季雖然產能供貨較為吃緊，但預期營業額及利潤仍可望維持一定水準。AMOLED觸控IC、電容式指紋及傳統顯示驅動IC產品方面，敦泰看好，需求亦相當熱絡，因此預期整體營收，仍有較佳的表現，其中，敦泰在電容式指紋布局陸續傳出捷報，成功切入多個國際一線品牌廠，後市出貨量預期會有相當的成長，有機會成為市場上的主力供應商。且敦泰透過與IDC及觸控產品相互搭配，可望為客戶提供高度整合的一站式服務，為客戶創造最高的附加價值。

(時報資訊)