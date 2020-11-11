全球第一大PCB廠—臻鼎-KY(4958)公布前3季財報，受到主要客戶主要產品延後等因素影響，臻鼎-KY第3季稅後盈餘16.3億元，年減52.13%，單季每股盈餘為1.81元，累計前3季每股盈餘為4.19元，臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，雖然前10月合併營收較去年下滑，但10月是第4季低點，全年業績仍將優於去年。

臻鼎-KY下午舉行法說會，公布前3季財報，第3季合併營收320.76億元，季增21.09%，營業毛利為62.04億元，季增32.37%，單季合併毛利率19.34%，季增1.65個百分點，營業淨利為30.15億元，季增65.3%，稅後盈餘為16.3億元，季增27.84%，單季每股盈餘為1.81元。累計前3季合併營收為760.79億元，營業毛利為139.78億元，合併毛利率為18.37%，年減2.22個百分點，營業淨利為60.55億元，年減22.65%，稅後盈餘為37.76億元，年減24.56%，每股盈餘為4.19元。

臻鼎-KY自結10月合併營收為151.92億元，月增31.27%，年減8.1%，累計前10月合併營收為912.72億元，年減3.54%。

沈慶芳表示，由於主要客戶主要產品延後上市、折舊費用增加、美元貶值，致使第3季及前3季獲利較去年同期下滑，但是延後不代不好，10月是第4季營運最低點，第4季業績可望創下單季歷史新高，全年業績可望優於去年。

(時報資訊)