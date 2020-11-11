宏佳騰(1599)第三季內外銷均旺，單季營收及獲利均創新高，EPS達1.68元，推升前三季轉為比去年同期增長；前三季歸屬於母公司淨利為1.73億元，年增率40.42%；基本每股盈餘為2.32元。

宏佳騰第三季營收、獲利皆創下單季新高。營收11.16億元，幾乎快追上上半年總營收的11.46億元；單季淨利1.27億元，大幅超過上半年的4557萬元，單季EPS達1.68元，優於上半年的EPS 0.64元，也推升前三季業績比去年同期增長，扭轉上半年的下滑態勢。

宏佳騰公布財報，前三季合併營收為22.62億元，年增27.5%；營業淨利為1.79億元，歸屬於母公司淨利為1.73億元，年增逾四成，基本每股盈餘為2.32元。

宏佳騰第三季主要受惠外銷市場需求持續提升，加上第四季節慶前，歐美客戶備貨帶動客戶追加拉貨；內銷則推出新款機車產品帶動銷售提升。

公司表示，第三季創佳績，最主要來自於外銷的ATV持續拉貨，帶動高毛利產品業績成長；內銷部分也受惠電動車銷售的持續成長，帶動營收攀升。

在外銷訂單部分，宏佳騰指出，北美ATV(沙灘車)市場今年初雖受疫情衝擊，拉貨一度呈現趨緩的狀況，但隨著後來全球疫情趨緩，加上聖誕節將至，各大廠紛紛積極拉貨，也使得宏佳騰外銷訂單重現亮眼成績。

展望全年，宏佳騰受惠外銷客戶拉貨，業績持續穩定成長外，內銷部分也因智慧儀表具有獨特性的優勢，加上新車、車聯網等話題帶動，推升電車銷售成長；前三季業績轉為比去年同期明顯成長，全年成績也可樂觀期待。

宏佳騰表示，智慧電車銷售至今短短一年兩個月的時間，能有破萬銷量，穩居PBGN(Powered by Gogoro Network)聯盟亞軍的佳績，其中最大關鍵就在於「CROXERA智慧儀表」。

(時報資訊)