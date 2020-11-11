屏東國民黨籍縣議員鄭雙銓在2018九合一大選中順利連任，但隨後卻遭屏東地檢署查獲他以每票500元代價賄選，檢察官對鄭提起當選無效之訴，屏東地院一審判決當選無效，鄭雙銓提出上訴，11日高雄高分院二審駁回上訴，當選無效定讞。

檢警追查發現，鄭雙銓在2018年11月競選屏東縣議會第19屆議員期間，掃街後特意到選區內張姓女友人開的早餐店以1票500元、共3000元的代價企圖賄選，但當時張女不敢收錢，當場拒絕。

大選前，鄭雙銓再次前往早餐店，他先向張女詢問友人彭女的行蹤，並詢問張女「我可以託妳嗎？」，當時張女並無拒絕，且反問鄭雙銓「託多少？」鄭並無發言，則是先以雙手比5，再以單手比出5的手勢表達，張女為求謹慎詢問「是否為1500？」，鄭雙銓點頭回應，委請張女轉交1500元給彭女，雙方為求低調，還約定好由張女先墊款，鄭雙銓隨後再託人以報紙包裹1500元還給張女。

檢方去年11月接獲情資，扣得疑似選舉人名冊等證物，並傳喚相關人員到案說明，彭女全盤托出，繳回1500元賄款，刑事部分屏東地院一審依《選罷法》判鄭雙銓4年、褫奪公權4年，二審上訴遭駁回，雖然仍可上訴，但民事部分已判當選無效定讞，議員位置確定遭拔。

對此，獲悉判決結果後，鄭雙銓仍堅持表示，自己是清白的，直言整起事件就是被栽贓，「但法院判都判了、還能怎麼辦？」，就是非常不服氣。

(中時 )